В Минчистоты Московской области провели итоговый приём граждан в 2025 году
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели заключительный в этом году приём жителей. С гражданами встретились отраслевые заместители министра, сообщили в ведомстве.
На приём пришли более 20 жителей из Богородского округа, Королёва, Наро-Фоминска, Щёлково, Клина, Дмитрова и других муниципалитетов Подмосковья. Люди задавали вопросы по содержанию дворов и домов, работе управляющих организаций и обращению с отходами.
«Мы стараемся максимально оперативно реагировать на все обращения жителей. Наша задача — не просто дать связь, а добиться, чтобы проблема больше не повторилась. Совместно с администрациями муниципалитетов, управляющими и ресурсоснабжающими организациями адресно разбираем каждый вопрос. Инспекторы лично выходят на места с заявителями для проверки фактов нарушений», — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.В числе основных тем — благоустройство территорий, содержание общедомового имущества и работа управляющих компаний.
Так, жители Дмитровского округа попросили проконтролировать исполнение ранее выданных предписаний управляющей организации. Инспекторам поручили проверить демонтаж перегородок на общедомовой территории, которые нарушают требования пожарной безопасности, а также провести техническое обслуживание лифтов. Все вопросы взяли на контроль.
Жители городского округа Щёлково обратились с просьбой привести в порядок придомовую территорию — отремонтировать ограждение палисадника и обустроить детскую площадку. Инспекторы совместно с представителями администрации проведут выездную проверку, определят объём работ и зафиксируют решения в протоколе.
В Богородском округе жители подняли вопрос освещения в многоквартирном доме. Они попросили отрегулировать работу светильников для экономии электроэнергии. Ответственным службам поручили настроить датчики освещения.
В министерстве напомнили, что график приёма граждан размещён на официальном сайте ведомства.