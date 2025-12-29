Достижения.рф

В Минчистоты Московской области провели итоговый приём граждан в 2025 году

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели заключительный в этом году приём жителей. С гражданами встретились отраслевые заместители министра, сообщили в ведомстве.



На приём пришли более 20 жителей из Богородского округа, Королёва, Наро-Фоминска, Щёлково, Клина, Дмитрова и других муниципалитетов Подмосковья. Люди задавали вопросы по содержанию дворов и домов, работе управляющих организаций и обращению с отходами.

«Мы стараемся максимально оперативно реагировать на все обращения жителей. Наша задача — не просто дать связь, а добиться, чтобы проблема больше не повторилась. Совместно с администрациями муниципалитетов, управляющими и ресурсоснабжающими организациями адресно разбираем каждый вопрос. Инспекторы лично выходят на места с заявителями для проверки фактов нарушений», — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
В числе основных тем — благоустройство территорий, содержание общедомового имущества и работа управляющих компаний.

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Так, жители Дмитровского округа попросили проконтролировать исполнение ранее выданных предписаний управляющей организации. Инспекторам поручили проверить демонтаж перегородок на общедомовой территории, которые нарушают требования пожарной безопасности, а также провести техническое обслуживание лифтов. Все вопросы взяли на контроль.

Жители городского округа Щёлково обратились с просьбой привести в порядок придомовую территорию — отремонтировать ограждение палисадника и обустроить детскую площадку. Инспекторы совместно с представителями администрации проведут выездную проверку, определят объём работ и зафиксируют решения в протоколе.

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
В Богородском округе жители подняли вопрос освещения в многоквартирном доме. Они попросили отрегулировать работу светильников для экономии электроэнергии. Ответственным службам поручили настроить датчики освещения.

В министерстве напомнили, что график приёма граждан размещён на официальном сайте ведомства.
Ирина Паршина

