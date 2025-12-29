В Минчистоты Московской области провели итоговый приём граждан в 2025 году

29 декабря 2025, 13:15

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели заключительный в этом году приём жителей. С гражданами встретились отраслевые заместители министра, сообщили в ведомстве.





На приём пришли более 20 жителей из Богородского округа, Королёва, Наро-Фоминска, Щёлково, Клина, Дмитрова и других муниципалитетов Подмосковья. Люди задавали вопросы по содержанию дворов и домов, работе управляющих организаций и обращению с отходами.

«Мы стараемся максимально оперативно реагировать на все обращения жителей. Наша задача — не просто дать связь, а добиться, чтобы проблема больше не повторилась. Совместно с администрациями муниципалитетов, управляющими и ресурсоснабжающими организациями адресно разбираем каждый вопрос. Инспекторы лично выходят на места с заявителями для проверки фактов нарушений», — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

