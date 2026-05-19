На ж/д станциях Подмосковья с начала года провели более 2 000 рейдов по безопасности

оригинал

Свыше двух тысяч профилактических рейдов и дежурств, направленных на уменьшение количества несчастных случаев на железной дороге, провели на станциях Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В рейдах участвуют сотрудники окружных администраций и пассажирской инспекции, а также полицейские, народные дружинники и волонтёры. Они пресекают нарушения и проводят с пассажирами и пешеходами разъяснительные беседы.





«В регионе продолжают проводить комплекс мероприятий по снижению числа смертельных случаев на железной дороге. И профилактические рейды на станциях являются одним из самых эффективных методов», — сказал глава Минтранса Московской области Марат Сибатулин.