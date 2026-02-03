Капремонт школы №5 в Хотькове завершат к 1 сентября

03 февраля 2026, 13:02

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №5, расположенное на улице Пушкина в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа, капитально ремонтируют. Работы планируется закончить до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время на объекте завершили демонтаж.





«Демонтажные работы подрядчик выполнил в полном объёме и приступил к отделочным», — уточняется в сообщении.