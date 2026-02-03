Достижения.рф

Капремонт школы №5 в Хотькове завершат к 1 сентября

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №5, расположенное на улице Пушкина в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа, капитально ремонтируют. Работы планируется закончить до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



В настоящее время на объекте завершили демонтаж.

«Демонтажные работы подрядчик выполнил в полном объёме и приступил к отделочным», — уточняется в сообщении.
Школу построили 62 года назад, её общая площадь составляет около 4,4 тыс. квадратных метров. В рамках капремонта здесь поменяют все инженерные сети и сантехнику, проведут отделку помещений, обустроят входные группы, установят новую мебель и технику, оборудуют современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, а также благоустроят прилегающую территорию.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0