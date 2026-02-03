Капремонт школы №5 в Хотькове завершат к 1 сентября
Здание школы №5, расположенное на улице Пушкина в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа, капитально ремонтируют. Работы планируется закончить до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время на объекте завершили демонтаж.
«Демонтажные работы подрядчик выполнил в полном объёме и приступил к отделочным», — уточняется в сообщении.Школу построили 62 года назад, её общая площадь составляет около 4,4 тыс. квадратных метров. В рамках капремонта здесь поменяют все инженерные сети и сантехнику, проведут отделку помещений, обустроят входные группы, установят новую мебель и технику, оборудуют современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, а также благоустроят прилегающую территорию.