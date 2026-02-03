В феврале в Подмосковье проведут семь акций по сбору вторсырья
Серию акций по сбору макулатуры, пластика и других вторичных ресурсов на переработку проведут в Московской области в феврале волонтёры экологических объединений. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Сбор организуют в Королёве, Мытищах и Пушкине.
«Сегодня в Подмосковье становится всё больше неравнодушных к экоповестке людей. Благодаря экологическим объединениям и активным гражданам инициативы, направленные на защиту окружающей среды, достигают поставленных целей», — отметил глава министерства Игорь Даниленко.Вторсырьё также можно сдать на переработку вне акций в экоцентре «Приёмочная № 1» в Королеве по адресу: улица Калининградская, дом №5. Экоцентр открыт с 8 утра до 21:00.