В феврале в Подмосковье проведут семь акций по сбору вторсырья

03 февраля 2026, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Серию акций по сбору макулатуры, пластика и других вторичных ресурсов на переработку проведут в Московской области в феврале волонтёры экологических объединений. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Сбор организуют в Королёве, Мытищах и Пушкине.





«Сегодня в Подмосковье становится всё больше неравнодушных к экоповестке людей. Благодаря экологическим объединениям и активным гражданам инициативы, направленные на защиту окружающей среды, достигают поставленных целей», — отметил глава министерства Игорь Даниленко.