Капремонт школы № 6 в Наро-Фоминске выходит на новый этап

26 февраля 2026, 17:09

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт школы № 6 на улице Ефремова, 11. Подрядчик выполнил половину демонтажных работ и в ближайшее время приступит к отделке, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Обновление проводится по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» за счёт средств регионального бюджета.



В здании 1960 года постройки (почти 10 тысяч квадратных метров) заменят фасад, кровлю, инженерные сети и сантехнику, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Также полностью обновят внутренние помещения, включая пищеблок, поставят новую мебель и оборудование. Прилегающую территорию благоустроят.



Завершить работы планируется к 1 сентября 2027 года.