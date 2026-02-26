В Ногинске провели акцию помощи зимующим в городе уткам
Утки, не улетевшие в тёплые края и оставшиеся зимовать в Подмосковье, попали в тяжёлую ситуацию из-за морозных дней. Для того, чтобы поддержать птиц, в Ногинске провели экологическую акцию: «Помоги городским уткам пережить холодную зиму!». Об этом сообщает пресс-служба Богородского округа.
Участие в акции приняли учителя и ученики всех окружных центров образования, а также родители школьников.
К акции присоединились и другие жители Ногинска.«Для уток, зимующих на Клязьме в центре Ногинска, подготовили полезные угощения — распаренные крупы, мясной фарш, творог, измельчённые овощи и яблоки, а также специальный комбикорм. Кроме того, участники акции закупили сено и устроили на берегу подкормочную площадку длиной 300 метров», — говорится в сообщении.