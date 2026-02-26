В Ногинске провели акцию помощи зимующим в городе уткам

26 февраля 2026, 16:33

оригинал Фото: пресс-служба администрации Богородского г.о.

Утки, не улетевшие в тёплые края и оставшиеся зимовать в Подмосковье, попали в тяжёлую ситуацию из-за морозных дней. Для того, чтобы поддержать птиц, в Ногинске провели экологическую акцию: «Помоги городским уткам пережить холодную зиму!». Об этом сообщает пресс-служба Богородского округа.





Участие в акции приняли учителя и ученики всех окружных центров образования, а также родители школьников.



