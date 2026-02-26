Юниоры соревнуются в компетенциях по спорту и фитнесу в Серпухове

26 февраля 2026, 16:51

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

25 февраля в Губернском колледже Серпухова стартовал региональный этап Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы». Юные участники демонстрируют мастерство в направлениях, связанных с физической культурой, спортом и фитнесом, сообщает Министерство образования Московской области.







С приветствием к конкурсантам обратилась первый заместитель директора колледжа Татьяна Молчанова, а главный эксперт Дмитрий Сергеев пожелал удачи. Торжественную атмосферу поддержали выступления ансамбля «Славянский лик» и студентов.



Региональный этап чемпионата проходит в Подмосковье со 2 по 28 февраля. В нём задействованы 56 образовательных площадок, более 1,7 тысячи школьников и студентов колледжей. Соревнования ведутся по свыше 300 компетенциям, более 100 из которых — в категории «Юниоры». Оценку работам дают около 300 экспертов.



Цель движения «Профессионалы» — помочь молодёжи осознанно выбрать будущую профессию в условиях современного рынка труда.