Капремонт школы №7 в Долгопрудном идёт по графику
Строительная готовность работ по капитальному ремонту средней школы № 7 на Лихачевском шоссе в Долгопрудном достигла 83,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на стройплощадке работают 98 человек и три единицы техники. Полностью завершены кровельные работы. Строители монтируют систему отопления, штукатурят стены, устанавливают двери, ведут отделочные и электромонтажные работы. Помимо этого, они благоустраивают прилегающую к школе территорию», – говорится в сообщении.В министерстве добавили, что все работы ведутся по графику. Объект находится на контроле регионального Минстройкомплекса и родительского актива. Обновлённое здание встретит учеников 1 сентября этого года.
Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».