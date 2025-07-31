Достижения.рф

Капремонт школы №7 в Долгопрудном идёт по графику

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительная готовность работ по капитальному ремонту средней школы № 7 на Лихачевском шоссе в Долгопрудном достигла 83,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.



«Сейчас на стройплощадке работают 98 человек и три единицы техники. Полностью завершены кровельные работы. Строители монтируют систему отопления, штукатурят стены, устанавливают двери, ведут отделочные и электромонтажные работы. Помимо этого, они благоустраивают прилегающую к школе территорию», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что все работы ведутся по графику. Объект находится на контроле регионального Минстройкомплекса и родительского актива. Обновлённое здание встретит учеников 1 сентября этого года.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».


Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0