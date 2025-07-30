В Софрине капитально отремонтируют 55-летнее здание школы

30 июля 2025, 15:42

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Здание школы, построенное в 1970 году, планируют капитально отремонтировать в рабочем посёлке Софрино Пушкинского городского округа. Подряд на проведение работ выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Трёхэтажное здание школы расположено по адресу: Полевая улица, дом №5.





«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и отремонтировать объект, включая обустройство внутренних помещений, сделав школу безопасной и современной. Завершить работы нужно в 2026 году», — говорится в сообщении.