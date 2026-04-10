Капремонт школы №7 в Кашире выполнили на треть
Среднюю школу №7, расположенную на Центральной улице в Кашире, капитально ремонтируют. Сейчас готовность работ составляет 33%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт проводится в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«В настоящее время на объекте завершают демонтаж и ведут отделочные и общестроительные работы. На площадке заняты 70 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.В здании обновят кровлю, фасад и входные группы, заменят системы водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления и электроснабжения, установят новые окна, двери, оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроят.
Все работы должны завершить до 1 сентября текущего года.