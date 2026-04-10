На Пасху 49 автобусных маршрутов в Подмосковье будут работать до 3 часов ночи

10 апреля 2026, 13:50

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Расписание 49 автобусных маршрутов Мострансавто изменится в пасхальную ночь — с 11 на 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Изменения коснутся маршрутов, следующих до храмов. Время их работы продлят до трёх часов ночи.





«Благодаря этому жители и гости региона смогут комфортно добраться домой после богослужений», — отметил глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.