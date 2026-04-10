На Пасху 49 автобусных маршрутов в Подмосковье будут работать до 3 часов ночи
Расписание 49 автобусных маршрутов Мострансавто изменится в пасхальную ночь — с 11 на 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Изменения коснутся маршрутов, следующих до храмов. Время их работы продлят до трёх часов ночи.
«Благодаря этому жители и гости региона смогут комфортно добраться домой после богослужений», — отметил глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Он также рассказал, что в связи с праздником на шести маршрутах запустят дополнительные автобусы. В частности, больше машин появится на маршрутах №2, №7, №10, №25, №26 и №41.
Оплатить проезд в автобусах Мострансавто можно транспортными и банковскими картами, а также с помощью социальной карты.