В двух округах Подмосковья проверили качество воздуха по запросу жителей
Анализ состава атмосферного воздуха провели специалисты мобильных лабораторий Мособлэкомониторинга в Богородском и Дмитровском округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Качество воздуха проверили по обращениям жителей, обеспокоенных выбросами с местных предприятий.
«В Дмитровском округе пробы взяли рядом с мебельным производством в деревне Татищево, в Богородском — на Электростальском шоссе рядом с компанией по продаже горюче-смазочных материалов», — рассказал глава Минэкологии региона Виталий Мосин.Воздух проверили на содержание 32 загрязняющих веществ. Содержание ни одного их них не превысило 0,3 от предельно допустимой концентрации.
Выезды мобильных лабораторий проводятся регулярно. До конца недели они проверят воздух в Егорьевске, Клину, Балашихе, Щёлкове, Солнечногорске, Пушкинском, Одинцовском и Ленинском округах.