В лесу под Павловским Посадом нашли заблудившуюся женщину с дочерью

08 сентября 2026, 10:35

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

42-летнюю женщину и её 11-летнюю дочь, потерявшихся во время сбора грибов в лесу у СНТ «Химик» в Павлово-Посадском округе, выручили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Инцидент произошёл 6 сентября. В единую службу экстренных вызовов в 21:25 позвонили родственники женщины и рассказали, что беспокоятся за ушедших в лес близких, потому что уже стемнело, а они ещё не вернулись.





«Спасатели немедленно выехали в предполагаемый район поисков. На месте они принялись прочёсывать лес, подавая звуковые сигналы. Им также удалось связаться с женщиной по телефону», — говорится в сообщении.