Капремонт школы для детей с ОВЗ в Наро-Фоминске завершат к сентябрю

02 февраля 2026, 11:41

оригинал Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Подрядчик проводит капремонт школы для детей с ограниченными возможностями здоровья в Наро-Фоминске. Завершение работ намечено на сентябрь, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Уже почти закончен демонтаж – самая объёмная часть работ. Сейчас на объект завозят материалы. Комплексным обновлением здания занимается компания «СтройУниверсал». Школа станет не просто красивее, а комфортнее и функциональнее. В ней заменят фасад и крышу, инженерные сети и сантехнику, решат проблемы с протекающими трубами и старой электропроводкой.



Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

«В здании также установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Для детей с ОВЗ безопасность – это необходимость. Новое оборудование позволит учителям и родителям быть спокойнее», – рассказал глава округа Роман Шамнэ.