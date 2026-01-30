Капремонт старейшей школы Каширы завершат в этом году

30 января 2026, 15:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Капремонт в здании школы №1 им. Героя Советского Союза Александра Выборнова в Кашире закончат в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Первая школа – это уникальное образовательное учреждение с 108-летней историей. Среди выпускников – легендарные летчики Александр Выборнов и Михаил Дударев. Сегодня в здании проходит капитальный ремонт. Глава городского округа Кашира Роман Пичугин вместе с депутатами и родителями проверил, как он ведётся.

«Моя задача – лично контролировать каждый этап. После ремонта школа не просто обновится внешне, а станет современным центром развития. Родители, которые водят сюда детей, с нетерпением ждут завершения ремонта», – подчеркнул Пичугин.