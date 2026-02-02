В Московской области в этом году проведут капремонт 14 региональных дорог

02 февраля 2026, 11:16

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье в 2026 году проведут капитальный ремонт 14 региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы пройдут в шести городских и муниципальных округах, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.





Список дорог, которые планируют обновить, можно найти по ссылке.

«Мы увеличили объём капитального ремонта на региональной сети дорог. По сравнению с периодом с 2023 до 2025 годов, в этом году отремонтируем около 15 километров на 14 дорогах. Самый больной объём работ планируем в Красногорске и Лосино-Петровском округе», – поделился планами министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.