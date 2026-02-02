В Балашихе рассказали о ходе строительства детсада на 250 мест

02 февраля 2026, 09:22

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детских сад, рассчитанный на 250 воспитанников, строят в жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» на территории городского округа Балашиха. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минжилполитики Московской области.





В настоящее время возведение трёхэтажного здания детсада общей площадью около трёх с половиной тысяч квадратных метров уже завершили.





«Рабочие выполнили строительно-монтажные работы и закончили устройство инженерных систем, а также оснастили всем необходимым оборудованием пищеблок, прачечную и технические помещения. Прилегающую территорию благоустроили — там провели озеленение, установили детские и спортивные площадки, теневые навесы и зону для санок и колясок», — говорится в сообщении.