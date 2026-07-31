Капремонт школы для детей с ОВЗ в Щёлокове завершат до 1 сентября

31 июля 2026, 15:03

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание щёлковской школы №5 для учеников с ограниченными возможностями здоровья, расположенное на улице Заводская, капитально ремонтируют. Завершить работы планируют до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Школу, построенную 68 лет назад, обновляют в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона. В настоящее время работы выполнены на 80%.





«Сейчас на объекте монтируют новые сети отопления и горячего и холодного водоснабжения, устанавливают светильники и системы защиты здания от молний, а также укладывают керамогранитное покрытие в коридорах и классах. На площадке заняты 25 человек, используется одна единица спецтехники», — говорится в сообщении.