В 17 подмосковных парках в выходные можно будет пройти профилактический осмотр
В предстоящие выходные жители Московской области старше 18 лет смогут пройти в парках региона профилактический осмотр. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Выездные бригады медиков будут работать в 17 парках региона.
«Такой формат очень удобен – не нужно заранее записываться, можно прийти в выходной день и проверить здоровье на свежем воздухе. С начала лета такой возможностью воспользовались уже более 3000 человек. 1 и 2 августа наши бригады будут работать в 17 округах», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Чтобы пройти осмотр в парке, нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС. Врачи измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут антропометрию и другие исследования. Результаты осмотра придут в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».
При необходимости пациента направят в поликлинику на дополнительное обследование.