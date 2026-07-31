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В Рузе вынесли приговор обвиняемому в незаконной рубке 12 елей

оригинал Фото: istockphoto / Tatiana Stepanishcheva

Рузский районный суд рассмотрел уголовное дело обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Мужчине назначили условный срок.



Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области.

«Суд установил, что в период с сентября 2025 по 22 апреля 2026 года обвиняемый спилил в Дороховском участковом лесничестве 12 елей. При этом он использовал ручную пилу. Своими действиями мужчина причинил государственному лесному фонду ущерб на сумму 58 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело», – сказано в сообщении.
Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год условно, с испытательным сроком ещё на один год.

Ручную пилу конфисковали в пользу государства.
Лора Луганская

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