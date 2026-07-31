В Рузе вынесли приговор обвиняемому в незаконной рубке 12 елей
Рузский районный суд рассмотрел уголовное дело обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Мужчине назначили условный срок.
Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области.
«Суд установил, что в период с сентября 2025 по 22 апреля 2026 года обвиняемый спилил в Дороховском участковом лесничестве 12 елей. При этом он использовал ручную пилу. Своими действиями мужчина причинил государственному лесному фонду ущерб на сумму 58 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело», – сказано в сообщении.Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год условно, с испытательным сроком ещё на один год.
Ручную пилу конфисковали в пользу государства.