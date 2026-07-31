В Орехово-Зуеве в этом году отремонтируют четыре школы и техникум

31 июля 2026, 13:49

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Ремонт четырёх школ должны завершить в Орехово-Зуевском округе в 2026 году. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава муниципалитета Руслан Заголовацкий, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





За последние пять лет обновление провели в 12 школьных зданиях и трёх детских садах округа, а также в главном корпусе железнодорожного техникума им. В.И. Бондаренко и центре детского творчества «Открытие». Кроме того, возвели две школы и две пристройки.





«В текущем году запланировано капитально отремонтировать четыре школы и учебный корпус и мастерские Орехово-Зуевского техникума. А в 2027-м году — возвести пристройку к Ликино-Дулёвскому лицею», — рассказал Заголовацкий.