В Орехово-Зуеве в этом году отремонтируют четыре школы и техникум
Ремонт четырёх школ должны завершить в Орехово-Зуевском округе в 2026 году. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава муниципалитета Руслан Заголовацкий, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
За последние пять лет обновление провели в 12 школьных зданиях и трёх детских садах округа, а также в главном корпусе железнодорожного техникума им. В.И. Бондаренко и центре детского творчества «Открытие». Кроме того, возвели две школы и две пристройки.
«В текущем году запланировано капитально отремонтировать четыре школы и учебный корпус и мастерские Орехово-Зуевского техникума. А в 2027-м году — возвести пристройку к Ликино-Дулёвскому лицею», — рассказал Заголовацкий.Он добавил, что в 2023 году в округе открыли ФОК «Звёздный» с ледовой ареной, в 2025 году капитально отремонтировали стадион «Торпедо», а сейчас реконструируют стадион «Русич» и проводят капремонт спортшколы «Феникс». Эти работы должны завершить в следующем году.