Капремонт школы искусств в Дубне завершат до конца августа
Капитальный ремонт детской школы искусств в Дубне подходит к концу, обновлённое здание планируют сдать в эксплуатацию до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Сейчас на объекте завершают ремонт фасада и отделку помещений. Крыша уже отремонтирована, инженерные системы смонтированы.
«В ходе проверки выявил некоторые ошибки и дал поручение их устранить. Все работы выполняются строго в соответствии со стандартами. Заниматься и выступать в обновлённых помещениях детской школы искусств точно будет намного комфортнее», — сказал глава городского округа Дубна, секретарь местного отделения «Единой России» Максим Тихомиров.Качество ремонта проверила также директор школы Татьяна Дементьева. Она осталась довольная проведёнными работами.
«Обновлённые классы, современные кабинеты и уютные пространства для занятий искусством вдохновят наших детей на новые достижения», — подчеркнула Татьяна Дементьева.До конца года в Московской области по Народной программе «Единой России» откроют ещё восемь отремонтированных детских школ искусств, а в 28 школ передадут новые музыкальные инструменты и различное учебное оборудование.