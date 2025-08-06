Капремонт школы искусств в Дубне завершат до конца августа

06 августа 2025, 13:49

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Капитальный ремонт детской школы искусств в Дубне подходит к концу, обновлённое здание планируют сдать в эксплуатацию до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».





Сейчас на объекте завершают ремонт фасада и отделку помещений. Крыша уже отремонтирована, инженерные системы смонтированы.





«В ходе проверки выявил некоторые ошибки и дал поручение их устранить. Все работы выполняются строго в соответствии со стандартами. Заниматься и выступать в обновлённых помещениях детской школы искусств точно будет намного комфортнее», — сказал глава городского округа Дубна, секретарь местного отделения «Единой России» Максим Тихомиров.

«Обновлённые классы, современные кабинеты и уютные пространства для занятий искусством вдохновят наших детей на новые достижения», — подчеркнула Татьяна Дементьева.