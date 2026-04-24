Капремонт школы в Часцах выполнен на 60%
В поселке Часцы Одинцовского городского округа продолжается капитальный ремонт местной школы. На данный момент строительная готовность объекта составляет 60%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся в рамках федеральной программы модернизации образовательных учреждений, реализуемой по поручению Президента России.
Как сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, трехэтажное здание 1962 года постройки проходит комплексное обновление — от кровли до инженерных систем.
В настоящее время специалисты монтируют оконные блоки, выполняют кровельные и фасадные работы, прокладывают инженерные сети и проводят внутреннюю отделку. Готовность фасада оценивается в 80%, предчистовая отделка помещений завершена на 70%, инженерные коммуникации — на 60%. На объекте задействованы 40 рабочих и две единицы техники.
Общая площадь здания составляет более 2,3 тыс. квадратных метров. В ходе ремонта уже выполнен демонтаж устаревших конструкций, продолжается замена окон, обновление инженерных систем и внутренняя отделка. Также предусмотрена установка новых дверей и освещения, проведение фасадных и кровельных работ.
Отдельное внимание уделят модернизации пищеблока: его площадь увеличат и оснастят современным оборудованием. Кроме того, будет расширена входная группа — здесь разместят гардероб, помещение охраны и тамбур.
На прилегающей территории планируется устройство кольцевого пожарного проезда, благоустройство и озеленение. Для школы также закупят новую мебель и учебное оборудование.
Завершить капитальный ремонт планируется к августу 2026 года.
Обновленное здание должно принять учеников к началу нового учебного года.
Читайте также: