Юные баскетболисты Первого Лицея вышли в суперфинал Школьной лиги

24 апреля 2026, 16:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Юношеская баскетбольная команда Первого Лицея Павловского Посада впервые в истории школьного спорта округа пробилась в суперфинал Школьной лиги, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







Лицейская команда прошла всю верхнюю сетку турнира без единого поражения, продемонстрировав высокий результат, волю к победе и слаженную командную игру. Благодаря уверенному выступлению лицеисты автоматически отобрались в «Финал четырёх» — стадию, где встречаются четыре сильнейших коллектива региона. В решающем матче подмосковные спортсмены одержали победу и завоевали путёвку в суперфинал.



Игра за главный трофей состоится 29 апреля на площадке LIVE Арены — домашней арене профессиональных баскетбольных клубов.



Особые слова благодарности выражены тренеру спортивной школы Ивану Чернышеву и учителю физкультуры Первого Лицея Александре Карановой — за их труд, терпение и веру в каждого воспитанника. Также отмечен вклад директора лицея Павла Грязнова за поддержку команды, создание условий для тренировок и внимание к спортивным успехам учеников.