В 13 округах Подмосковья восстановили освещение на дорогах

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт линий освещения провели сотрудники Мосавтодора на прошлой неделе на 20 региональных дорогах в 13 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Уличные фонари вновь зажглись на семи улицах в городах и 13 — в малых населённых пунктах.





«В черте города освещение восстановили на проспекте Мира и улице Полева во Фрязине, в Гаражном проезде в Протвине, на проспекте Юных Ленинцев в Подольске, на Новом шоссе в микрорайоне Хлебниково в Долгопрудном, на Октябрьском проспекте в Люберцах и на Леоновском шоссе в балашихинском микрорайоне Южный», — говорится в сообщении.