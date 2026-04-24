В 13 округах Подмосковья восстановили освещение на дорогах
Ремонт линий освещения провели сотрудники Мосавтодора на прошлой неделе на 20 региональных дорогах в 13 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Уличные фонари вновь зажглись на семи улицах в городах и 13 — в малых населённых пунктах.
«В черте города освещение восстановили на проспекте Мира и улице Полева во Фрязине, в Гаражном проезде в Протвине, на проспекте Юных Ленинцев в Подольске, на Новом шоссе в микрорайоне Хлебниково в Долгопрудном, на Октябрьском проспекте в Люберцах и на Леоновском шоссе в балашихинском микрорайоне Южный», — говорится в сообщении.Кроме того, свет вернули на дороге в деревне Леньково Рузского округа, в деревне Загряжское Наро-Фоминского округа, на Партизанской улице в деревне Шаликово под Можайском и на ряде других локаций.