В Орехово-Зуевском округе капремонт школы № 16 выполнили более чем на 25%

16 января 2026, 09:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Орехово-Зуевском городском округе продолжают капитальный ремонт школы № 16 на улице Мадонской, 4. Строители уже выполнили больше четверти всех работ. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.