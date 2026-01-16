Достижения.рф

В Орехово-Зуевском округе капремонт школы № 16 выполнили более чем на 25%

В Орехово-Зуевском городском округе продолжают капитальный ремонт школы № 16 на улице Мадонской, 4. Строители уже выполнили больше четверти всех работ. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.



Ремонт проводят по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».

Сейчас на объекте работают около 30 человек, задействована строительная техника. Рабочие полностью завершили демонтаж старых конструкций и перешли к основным этапам. Они выполняют общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад.

В здании площадью более 7 000 м² строители обновят внутренние помещения, входные группы, полностью заменят инженерные коммуникации и сантехнику. А еще они приведут в порядок фасад и крышу. После завершения ремонта в школе установят новую мебелью и современное оборудование.

Обновлённую школу № 16 планируют открыть к началу нового учебного года — 1 сентября 2026 года.
