В ЖК «Весна» в Ивантеевке отремонтировали фонари по запросу жителей

16 января 2026, 09:55

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Уличное освещение отремонтировали на территории жилого комплекса «Весна» в Ивантеевке по запросу местных жителей. Работы провели благодаря личному участию председатель окружного Совета депутатов Артёма Садулы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.





Артём Садула и уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова встречались с жителями ЖК в начале декабря прошлого года, а теперь провели ещё одну встречу.





«В рамках мероприятия участники обсудили, по каким из ранее поднятых вопросов удалось прийти к решению. В число таких вопросов вошёл не только ремонт фонарей, но организация парковки. Кроме того, собравшихся проконсультировали по ситуации с дорожными знаками, которые появились в ЖК без участия и ведома жителей», — говорится в сообщении.