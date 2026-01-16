В Павловском Посаде выбрали подрядчика для реконструкции очистных сооружений

16 января 2026, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Компанию-подрядчика, которая будет заниматься реконструкцией очистных сооружений в Павлово-Посадском городском округе, определили по итогам конкурса. Общий бюджет предстоящих работ составляет более 15 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Очистные сооружения, которые обслуживают Павловский Посад, Электрогорск и часть соседнего округа, построили 55 лет назад. До настоящего времени их модернизация не проводилась.





«Реконструкция будет проходить в несколько этапов, первый из которых начнётся в текущем году», — говорится в сообщении.