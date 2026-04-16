Капремонт школы в посёлке Часцы завершат до 1 сентября

16 апреля 2026, 15:41

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, расположенную в посёлке Часцы Одинцовского округа, капитально ремонтируют. Завершить работы планируется до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Сейчас здание общей площадью свыше 2 300 квадратных метров обновлено уже более чем на 55%.





«В настоящее время на объекте ремонтируют кровлю и фасад, занимаются отделкой помещений, устанавливают оконные блоки и монтируют внутренние инженерные сети. На площадке задействованы 19 человек, используется одна единица спецтехники», — говорится в сообщении.