В Ступине построили завод по производству снеков

Завод по выпуску жареных орехов и семечек построила на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» компания «Найснатс». Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.



Инвестиции в проект составили более 342 миллионов рублей.

«Общая площадь нового производственного комплекса — свыше 34 500 квадратных метров. На предприятии создадут более 100 рабочих мест», — отметила зампред регионального правительства — инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
За квартал на заводе планируют выпускать около 30 миллионов единиц продукции.

Ранее сообщалось, что под Можайском построят завод детских молочных смесей за 15 миллиардов рублей.
Лев Каштанов

