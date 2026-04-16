В Ступине построили завод по производству снеков

16 апреля 2026, 15:29

Завод по выпуску жареных орехов и семечек построила на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» компания «Найснатс». Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Инвестиции в проект составили более 342 миллионов рублей.





«Общая площадь нового производственного комплекса — свыше 34 500 квадратных метров. На предприятии создадут более 100 рабочих мест», — отметила зампред регионального правительства — инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.