В Павлово-Посадском округе за шесть лет посадили более 14 тысяч деревьев
Свыше 14,2 тыс. саженцев посадили на территории Павлово-Посадского городского округа за период с 2016 по 2021 гг. в рамках подмосковной программы «Посади дерево» и акции «Наш лес. Посади своё дерево». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Общая площадь восстановленных участков составила 13,7 га. Участниками акций стали сотни жителей округа — сотрудники лесничеств, местных предприятий, волонтёры и неравнодушные граждане разных возрастов — от школьников до пенсионеров.
«Когда мы приехали на место посадки, это было просто пустое поле с пеньками, на которое больно смотреть. Мы с семьёй посадили тогда, наверное, штук сорок сосёнок. Не верили, что они приживутся. А прошлой осенью мы специально приехали посмотреть, и оказалось, что наши тоненькие сеянцы превратились в крепкие молодые сосны выше человеческого роста», — рассказала участница акции Инна Глущенко из Электрогорска.Сейчас деревья, которые посадили в первые годы акции, достигают трёх-четырёх метров в высоту, их кроны смыкаются, а на земле формируется характерная подстилка. Пространство заселяют птицы и прочие лесные обитатели.