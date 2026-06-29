Капремонт школы в посёлке Лунёво завершат до начала осени

29 июня 2026, 12:39

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу на улице Гаражная в посёлке Лунёво округа Химки капитально ремонтируют. Завершить работы должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Сейчас работы в здании общей площадью свыше 8 600 квадратных метров выполнены на 75%.





«В настоящее время на объекте завершают устройство кровли и фасада, монтируют системы вентиляции, отопления и электроснабжения, шпаклюют и штукатурят стены, устанавливают подвесные потолки и укладывают плитку. Прилегающую территорию благоустраивают. На площадке заняты свыше 140 человек, используются три единицы техники», — говорится в сообщении.