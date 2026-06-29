Серпуховской ферме предоставили 35 гектаров для развития животноводства
Подмосковному фермерскому хозяйству, принадлежащему семье Пировых, предоставили 35 гектаров земли в округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
На новой территории фермеры собираются разводить бычков и выращивать для них корм.
«Хурсав Пиров, занимающийся фермой вместе со своей женой Анастасией, является ветераном специальной военной операции. Восстановившись после ранения, он окончил Школу фермеров в Можайском округе и взялся за реализацию проекта «Мясной хутор», — говорится в сообщении.Начать фермеры планируют с 20 бычков айрширской породы, а потом добавить к ним представителей пород герефорд и чёрный ангус.
В министерстве напомнили, что по программе поддержки АПК фермеры Подмосковья могут получить в аренду без торгов землю сельхозназначения, находящуюся в госсобственности.