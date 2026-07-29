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Высокотехнологичную медпомощь получили более 25 тысяч жителей Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

25,3 тыс. жителей Московской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.



Лечение с применением сложных технологий доступно в 38 медорганизациях Подмосковья.

«Высокотехнологичная медицинская помощь позволяет успешно проводить сложные операции и терапию различных заболеваний. В число 25,3 тыс. жителей региона, получивших такое лечение с начала 2026 года, вошли и взрослые, и дети. Медицинские вмешательства выполнены по разным профилям», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Решение о предоставлении высокотехнологичной медпомощи по ОМС принимает врачебная комиссия на основании обследований и показаний.
Лев Каштанов

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