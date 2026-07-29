Высокотехнологичную медпомощь получили более 25 тысяч жителей Подмосковья
25,3 тыс. жителей Московской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Лечение с применением сложных технологий доступно в 38 медорганизациях Подмосковья.
«Высокотехнологичная медицинская помощь позволяет успешно проводить сложные операции и терапию различных заболеваний. В число 25,3 тыс. жителей региона, получивших такое лечение с начала 2026 года, вошли и взрослые, и дети. Медицинские вмешательства выполнены по разным профилям», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Решение о предоставлении высокотехнологичной медпомощи по ОМС принимает врачебная комиссия на основании обследований и показаний.