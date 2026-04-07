Капремонт школы в посёлке Загорянский завершили на 40%

07 апреля 2026, 16:48

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Второй корпус средней школы №21, расположенный на улице Свердлова в посёлке Загорянский округа Щёлково, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет 40%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание построили в 1963 году, его общая площадь составляет более 1 200 квадратных метров.





«В рамках капремонта на объекте должны утеплить крышу, провести облицовку фасада и отделку помещений, обустроить новые входные группы и заменить системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции», — говорится в сообщении.