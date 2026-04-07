В Серпухове в этом году отремонтируют более 36 километров муниципальных дорог
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко обсудил на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым модернизацию дорожной инфраструктуры.
В прошлом году в Серпухове отремонтировали более 36 километров муниципальных дорог. В этом планируется такой же объём.
Кроме того, сейчас идет проектирование двух участков, которые необходимо расширить: «Серпухов – Данки – Турово» на Борисовском шоссе и «Серпухов – Погари» – «Серпухов – Данки – Турово». Приступить к работам рассчитывают в будущем году.
Сейчас завершается модернизация двух мостов. Летом должны запустить движение на искусственном сооружении «Бутурлино», осенью – на мосту «Лукино».
Читайте также: