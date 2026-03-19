В Подмосковье рядом с переходами установили 2600 знаков ограничения скорости
2 600 знаков ограничения скорости установили на подъездах к пешеходным переходам на региональных дорогах в 43 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели специалисты Мосавтодора. Новые знаки появились у 1 300 переходов, расположенных за пределами населённых пунктов.
«Ограничения скорости составляют 50 и 70 километров в час. Эта мера увеличила безопасность участников движения. Когда водитель заранее снижает скорость перед переходом, он может своевременно среагировать на появление пешехода», — пояснил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Больше всего знаков — 150 штук — установили в округе Истра. На втором месте по этому показателю оказались округа Домодедово и Дмитровский, где появилось по 138 новых знаков. А замыкает топ-3 округ Клин со 125 установленными знаками.