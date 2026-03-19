В Наро-Фоминске благоустроят улицу Курзенкова

19 марта 2026, 16:22

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Масштабное благоустройство проведут на улице Курзенкова в Наро-Фоминске на участке от пересечения с улицей Володарского до улицы Полубоярова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Работы планируют начать в ближайшее время, а завершить до конца мая.





«Обновлённая улица Курзенкова — это ещё один шаг к тому, чтобы наш город становился современным и уютным», — сказал начальник теруправления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.