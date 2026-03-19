В Наро-Фоминске благоустроят улицу Курзенкова
Масштабное благоустройство проведут на улице Курзенкова в Наро-Фоминске на участке от пересечения с улицей Володарского до улицы Полубоярова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Работы планируют начать в ближайшее время, а завершить до конца мая.
«Обновлённая улица Курзенкова — это ещё один шаг к тому, чтобы наш город становился современным и уютным», — сказал начальник теруправления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.В рамках благоустройства на улице расширят зоны для парковки, отремонтируют тротуары и установят новое освещение с энергоэффективными светодиодными светильниками.
Ранее сообщалось, что Молодёжную площадь в Наро-Фоминске превратят в стильное и комфортное пространство.