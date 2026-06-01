Предпринимателям Подмосковья напомнили о поддержке производителей детских товаров
Детские товары в Подмосковье производят более 200 предприятий. Все эти компании могут воспользоваться региональными мерами поддержки, напомнила в Международный день защиты детей зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она подчеркнула, что регион занимает первое место в России по числу промышленных предприятий, выпускающих детские товары.
«Среди мер, которыми могут воспользоваться эти компании, – имущественная поддержка. Речь идёт о земельных участках и помещениях по льготным программам, субсидиях на возмещение затрат, льготных займах Фонда развития промышленности Московской области и Московского областного фонда микрофинансирования», – перечислила Зиновьева.Зампред напомнила, что в региональном ФРП для производителей детских товаров создана специальная программа. Компании могут получить заём до 150 млн рублей на срок до семи лет по ставке 1%. На эти деньги можно приобрести производственное оборудование, потратить их на разработку технико-экономического обоснования и инжиниринговые услуги.
Условия программ льготного финансирования и грантов доступны на сайте ФРП Московской области.