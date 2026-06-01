Предпринимателям Подмосковья напомнили о поддержке производителей детских товаров

01 июня 2026, 10:27

оригинал Фото: istockphoto / Ksenia Sandulyak

Детские товары в Подмосковье производят более 200 предприятий. Все эти компании могут воспользоваться региональными мерами поддержки, напомнила в Международный день защиты детей зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Она подчеркнула, что регион занимает первое место в России по числу промышленных предприятий, выпускающих детские товары.

«Среди мер, которыми могут воспользоваться эти компании, – имущественная поддержка. Речь идёт о земельных участках и помещениях по льготным программам, субсидиях на возмещение затрат, льготных займах Фонда развития промышленности Московской области и Московского областного фонда микрофинансирования», – перечислила Зиновьева.