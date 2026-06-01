В Клину начался снос аварийной пятиэтажки на 80 квартир
Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
Пятиэтажный четырёхподъездный дом с 80 квартирами, находящийся в аварийном состоянии, начали сносить в Клину. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом расположен по адресу: улица Мира, 46. Его общая площадь составляет около 3 800 квадратных метров.
«Здание построили 64 года назад. Обследование показало высокую степень износа конструкций, поэтому жильцов оттуда расселили, а дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Завершить демонтаж планируют до начала июля.
Всего на территории округа Клин выявили 311 аварийных домов, недостроев и самостроев. На сегодняшний день 231 проблемный объект снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.