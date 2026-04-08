Капремонт школы в щёлковском селе Трубино завершат до начала учебного года

08 апреля 2026, 14:46

Здание средней школы № 28 в селе Трубино округа Щёлково капитально ремонтируют. Завершить работы планируется к августу текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время готовность объекта общей площадью около трёх тысяч квадратных метров составляет 40%.





«Сейчас в школе завершают демонтаж, ремонтируют кровлю и фасад, а также занимаются отделкой помещений», — говорится в сообщении.