Капремонт школы в щёлковском селе Трубино завершат до начала учебного года
Здание средней школы № 28 в селе Трубино округа Щёлково капитально ремонтируют. Завершить работы планируется к августу текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время готовность объекта общей площадью около трёх тысяч квадратных метров составляет 40%.
«Сейчас в школе завершают демонтаж, ремонтируют кровлю и фасад, а также занимаются отделкой помещений», — говорится в сообщении.В ходе ремонта здание обновят снаружи и изнутри: обустроят новые входные группы, заменят системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения, установят новое оборудование и мебель. Кроме того, в план работ входит благоустройство пришкольной территории.