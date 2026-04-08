Парки Подмосковья начали готовить к летнему сезону

08 апреля 2026, 13:10

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Сезонные работы по уборке и ремонту начались во всех 219 парках Московской области в преддверии лета. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.





Подготовка к лету проводится поэтапно. Сначала с территорий парков вывозят остатки снега, потом убирают поваленные деревья и вырезают сломанные и сухие ветки, а затем принимаются за приведение в порядок дорожек — их моют, меняют повреждённые плиты, выравнивают стыки и заделывают трещины.





«В рамках весенних работ также подновляют качели, детские горки, скамейки и урны — их красят, меняют доски, подтягивают болты и пр.», — говорится в сообщении.