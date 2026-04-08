В поселке Деденёво начался снос аварийного дома на 24 квартиры
Аварийный двухэтажный дом №10, расположенный на Больничной улице в посёлке Деденёво Дмитровского округа, начали сносить. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Здание общей площадью около 570 квадратных метров с 24 квартирами построили 73 года назад.
«Со временем строительные конструкции обветшали. Дом признали непригодным для жизни, жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Завершить снос планируется до конца второго квартала текущего года.
Всего на территории Дмитровского округа выявили 680 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время 411 проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.