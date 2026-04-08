За неделю в Подмосковье подали 37 заявок на жилищные сертификаты

08 апреля 2026, 13:25

Программу по выдаче сертификатов на расселение аварийного жилья возобновили в Московской области. За первую неделю поступило 37 заявок. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.





Сумма сертификата зависит от площади жилья. Один квадратный метр оценивается в 181 700 рублей. При этом минимальной считается площадь в 28 квадратных метров.





«С помощью сертификата переселенцы из аварийного фонда могут приобрести жилплощадь в новостройке в лобом районе Московской области», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.