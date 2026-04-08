За неделю в Подмосковье подали 37 заявок на жилищные сертификаты

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Программу по выдаче сертификатов на расселение аварийного жилья возобновили в Московской области. За первую неделю поступило 37 заявок. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.



Сумма сертификата зависит от площади жилья. Один квадратный метр оценивается в 181 700 рублей. При этом минимальной считается площадь в 28 квадратных метров.

«С помощью сертификата переселенцы из аварийного фонда могут приобрести жилплощадь в новостройке в лобом районе Московской области», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.
Он добавил, что если сертификат не сможет полностью покрыть стоимость новой квартиры, выбранной переселенцем, недостающие деньги можно добавить из личных сбережений.
Лев Каштанов

