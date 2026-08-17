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В деревне Мокрое под Можайском завершили капремонт школы

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы «Созвездие Вента» в деревне Мокрое Можайского округа капитально отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Ремонт провели за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«В школе, построенной 57 лет назад, обновили кровлю, фасад, входную группу, заменили инженерные коммуникации, потолки, полы, двери и окна, провели отделку помещений, установили новую мебель и оборудование и благоустроили прилегающую территорию», — говорится в сообщении.
Отремонтированная школа откроется 1 сентября.

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Лев Каштанов

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