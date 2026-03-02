Капремонт школы в серпуховском селе Липицы завершат к 1 сентября

02 марта 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы, расположенной на площади 178 Авиаполка в селе Липицы городского округа Серпухов, капитально ремонтируют. Завершить все работы должны до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время на объекте, общая площадь которого составляет 3 230 квадратных метров, продолжаются демонтажные, общестроительные и отделочные работы, а также ремонт крыши.





«На площадке заняты 35 человек. Обновление ведётся в рамках областной госпрограммы за счёт регионального бюджета», — говорится в сообщении.