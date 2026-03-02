Капремонт школы в серпуховском селе Липицы завершат к 1 сентября
Здание школы, расположенной на площади 178 Авиаполка в селе Липицы городского округа Серпухов, капитально ремонтируют. Завершить все работы должны до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время на объекте, общая площадь которого составляет 3 230 квадратных метров, продолжаются демонтажные, общестроительные и отделочные работы, а также ремонт крыши.
«На площадке заняты 35 человек. Обновление ведётся в рамках областной госпрограммы за счёт регионального бюджета», — говорится в сообщении.В здании отремонтируют кровлю, фасад, входные группы, проведут отделку помещений, заменят системы водоснабжения, отопления, канализации, электропроводку и сантехнику, установят новое оборудование и мебель. В программу ремонта входит также благоустройство пришкольной территории.