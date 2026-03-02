В Звенигороде восстановят полуразрушенный дом и устроят там чайную

02 марта 2026, 13:40

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Полуразрушенный дом, расположенный в историческом центре Звенигорода по адресу: Московская улица, 25, решено восстановить и открыть там кафе или ресторан в духе традиционной русской чайной середины ХIХ века. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Здание капитально отремонтируют и пристроят к нему открытые веранды. Общий вид дома будет напоминать о дореволюционной застройке.





«Первый этаж из кирпича декорируют окрашенной доской, высокие окна обрамят наличниками. Второй — мансардный — этаж будет деревянным, с полукруглыми слуховыми окошками. Дом покроют двускатной крышей», — говорится в сообщении.