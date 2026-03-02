На капремонте музыкальной школы им. Алябьева в Пущине начались отделочные работы
Капитальный ремонт здания детской музыкальной школы имени Александра Александровича Алябьева проводится в микрорайоне «В» города Пущино. Сейчас на объекте приступили к отделочным работам. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Музыкальную школу построили в 1978 году, её общая площадь составляет свыше 1 600 квадратных метров. Обновление ведётся по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
«В настоящее время на объекте продолжается демонтаж, стартовали отделочные и общестроительные работы, а также ремонт крыши. Сдать обновлённое здание в эксплуатацию планируют в текущем году», — говорится в сообщении.В школе должны отремонтировать фасад, крышу и входные группы, заменить все инженерные сети, сантехнику, двери и окна, провести отделку помещений, установить новое оборудование и мебель, а также благоустроить прилегающую территорию.