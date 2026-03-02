На капремонте музыкальной школы им. Алябьева в Пущине начались отделочные работы

02 марта 2026, 14:49

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания детской музыкальной школы имени Александра Александровича Алябьева проводится в микрорайоне «В» города Пущино. Сейчас на объекте приступили к отделочным работам. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Музыкальную школу построили в 1978 году, её общая площадь составляет свыше 1 600 квадратных метров. Обновление ведётся по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».





«В настоящее время на объекте продолжается демонтаж, стартовали отделочные и общестроительные работы, а также ремонт крыши. Сдать обновлённое здание в эксплуатацию планируют в текущем году», — говорится в сообщении.