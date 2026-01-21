В Подмосковье за год подали более 4 000 заявлений на установку рекламы
В 2025 году жители и бизнес Подмосковья подали более 4 000 заявлений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Все обращения оформили через электронную услугу на регпортале, сообщили в Мингосуправления Московской области.
Сервис «Установка и эксплуатация рекламных конструкций» доступен на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнес» — «Другое». За выдачу разрешения заявители платят госпошлину в размере 5 000 рублей. Решение принимают в течение 24 рабочих дней. Если разрешение больше не нужно, его можно аннулировать бесплатно — процедура занимает до 7 рабочих дней.
Подать заявление могут физические и юридические лица, а еще — индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо авторизоваться на портале через подтверждённую учётную запись ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить онлайн-форму. Ответ по услуге приходит в личный кабинет пользователя.
В Мингосуправлении напомнили, что в Московской области запрещено устанавливать рекламные конструкции без официального разрешения.
