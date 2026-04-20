Капремонт спортивной школы «Феникс» выполнен на 57%
Видео: Министерство строительного комплекса Московской области
В Ликино-Дулево продолжается капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 школы «Феникс» (ул. Калинина, 12). Строительная готовность объекта превысила 57%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся за счет средств регионального бюджета в рамках госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети». В настоящее время на площадке задействовано более 120 человек. Строители выполняют отделку, кровельные и фасадные работы в зданиях спортзала и бассейна, монтируют входные группы и инженерные сети.
Подрядчику предстоит заменить кровлю, инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери, обновить фасад, установить системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, а также благоустроить прилегающую территорию. После ремонта в «Феникс» поставят новую мебель и спортивный инвентарь.
Спорткомплекс — единственный доступный спортивный объект в микрорайоне ЛиАЗ. Он включает стадион и два здания 70-х годов постройки (бассейн и зал для игровых видов спорта). Завершить капремонт планируется в 2026 году.
Читайте также: